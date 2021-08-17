Лига чемпионов: «Шахтер» начал плей-офф с победы

Футбольный клуб «Шахтер» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов обыграл французский клуб «Монако» со счетом 1:0.
Игра проходила в Монако на стадионе «Луи II».
Единственный и, как оказалось в итоге, победный мяч забил Педриньйо. На 19-й минуте португальцу удался сольный проход, который он завершил точным ударом в угол ворот «Монако». Видео гола можно увидеть здесь.
Ответный матч состоится 25 августа на стадионе ОСК «Металлист» в Харькове. Победитель этого противостояния станет участником группового турнира Лиги чемпионов, неудачник — отправит в Лигу Европы.
- 3 августа в первом матче квалификации Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» победил бельгийский «Генк» со счетом 1:2.
- Через неделю «Шахтер» на НСК «Олимпийский» в Киеве снова победил «Генк» с аналогичным счетом и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.