Лига чемпионов: «Шахтер» начал плей-офф с победы

Футбольный клуб «Шахтер» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов обыграл французский клуб «Монако» со счетом 1:0.

Игра проходила в Монако на стадионе «Луи II».

Единственный и, как оказалось в итоге, победный мяч забил Педриньйо. На 19-й минуте португальцу удался сольный проход, который он завершил точным ударом в угол ворот «Монако». Видео гола можно увидеть здесь.

Ответный матч состоится 25 августа на стадионе ОСК «Металлист» в Харькове. Победитель этого противостояния станет участником группового турнира Лиги чемпионов, неудачник — отправит в Лигу Европы.