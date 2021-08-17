Литва заявила, що 12 білоруських спецпризначенців зайшли на її територію та силою виштовхували мігрантів

Міністерство внутрішніх справ Литви звинуватило 12 офіцерів білоруських сил спецпризначення в незаконному проникненні на свою територію — вони силою виштовхали групу з 35 іракських мігрантів.
Про це повідомляє пресслужба МВС Литви.
«Представники білоруських силових структур зі щитами і засобами боротьби із заворушеннями силою витіснили групу з 35 мігрантів на територію Литовської Республіки та проникли на територію нашої держави», — йдеться в повідомленні.
Ці протиправні дії зафіксували на відео співробітники Держприкордонслужби Литви. Там кажуть, що це не перший подібний інцидент на литовсько-білоруському кордоні за останні дні. Через це МВС Литви заявило про посилення контролю на кордоні.
- На початку липня в Литві оголосили надзвичайну ситуацію через наплив нелегальних мігрантів, яких безперешкодно пропускає Білорусь (імовірно, аби помститись за санкції). У Литві пояснюють, що до Мінська зі Стамбулу і Багдаду чотири рази на тиждень літають рейси, а вже на кордоні за сприяння прикордонників нелегалів групами направляють у Литву.
- У відповідь на такий потік мігрантів Литва почала їх розвертати назад до Мінська, а також будувати стіну на кордоні з Білоруссю.
- Ірак на тлі міграційної кризи заборонив рейси до Білорусі та почав евакуйовувати звідти своїх громадян. Литва ж почала видавати мігрантам по €300, щоб ті покинули країну.