Інститут нацпамʼяті: інсталяції з радянськими мотивами приберуть з Алеї Героїв Небесної сотні

Український інститут національної памʼяті заявив, що інсталяції з радянськими мотивами на Алеї Героїв Небесної сотні приберуть.

Про це повідомляє пресслужба УІНП.

«З огляду на чутливість місця, після спілкування з усіма причетними сторонами організатори постановки погодилися прибрати конструкції та перенести зйомки на інше місце», — заявили в інституті.

Там також пояснили, що конструкції були частиною історичної художньо-театральної постановки. За задумом режисера, перформанс мав на меті коротко показати всі епохи, через які пройшла Україна на шляху до незалежності. Тимчасові декорації, які б символізували різні часові періоди, були потрібні для зйомок проєкту.

У вівторок, 17 серпня, у Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили декорації для святкової постановки до Дня Незалежності. Частина з них відображає радянський побут, що у людей викликало невдоволення.