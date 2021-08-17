Институт нацпамяти: инсталляции с советскими мотивами уберут с Аллеи Героев Небесной сотни

Украинский институт национальной памяти заявил, что инсталляции с советскими мотивами с Аллеи Героев Небесной сотни уберут.

Об этом сообщает пресс-служба УИНП.

«Учитывая чувствительность места, после общения со всеми причастными сторонами организаторы постановки согласились убрать конструкции и перенести съемки на другое место», — заявили в институте.

Там также пояснили, что конструкции были частью исторической художественно-театральной постановки. По замыслу режиссера, перформанс должен был коротко показать все эпохи, через которые прошла Украина на пути к независимости. Временные декорации, которые символизировали различные периоды, были нужны для съемок проекта.

Во вторник, 17 августа, в Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни установили декорации для праздничной постановки ко Дню Независимости. Часть из них отражает советский быт, что у людей вызвало недовольство.