Институт нацпамяти: инсталляции с советскими мотивами уберут с Аллеи Героев Небесной сотни

Украинский институт национальной памяти заявил, что инсталляции с советскими мотивами с Аллеи Героев Небесной сотни уберут.
Об этом сообщает пресс-служба УИНП.
«Учитывая чувствительность места, после общения со всеми причастными сторонами организаторы постановки согласились убрать конструкции и перенести съемки на другое место», — заявили в институте.
Там также пояснили, что конструкции были частью исторической художественно-театральной постановки. По замыслу режиссера, перформанс должен был коротко показать все эпохи, через которые прошла Украина на пути к независимости. Временные декорации, которые символизировали различные периоды, были нужны для съемок проекта.
Во вторник, 17 августа, в Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни установили декорации для праздничной постановки ко Дню Независимости. Часть из них отражает советский быт, что у людей вызвало недовольство.
- На место прибыл мэр Киева Виталий Кличко и заявил, что руководство Национального мемориального комплекса согласовало установку инсталляций, но город таких разрешений не давал. Также он указал, что организацией этого занимается Офис президента. Кроме этого, на место прибыли представители «Национального корпуса» и сломали инсталляции.
- Позже советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что городские власти Киева не могли не знать об установке инсталляций с советскими мотивами на Аллее Героев Небесной Сотни, что на улице Институтской.