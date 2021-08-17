На Институтской установили инсталляции с советскими мотивами. Кличко кивает на Офис президента, а «Нацкорпус» разбил декорации

В Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни, что на улице Институтской, установили декорации для праздничной постановки ко Дню Независимости.

Однако в обществе возникла дискуссия по этому поводу, поскольку инсталляции порочат память погибших, а часть из них показывает советский быт.

На место происшествия оперативно прибыл мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что руководство Национального Мемориального комплекса согласовало установку инсталляций, но город таких разрешений не давал.

«Город не выдавал никаких разрешительных документов на подобные перформансы. Организацией празднования Дня Независимости, в частности концепцией и декорациями для праздничных мероприятий занимается Офис президента», — отметил Кличко.

На место инцидента также пришли представители «Национального корпуса» и других движений и разбили несколько инсталляций. Между полицией и теми, кто пытался сломать декорации, произошли столкновения.

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После прибытия подкрепления полиция оттеснила «Нацкорпус» от декораций, но националисты уже успели сломать две инсталляции.

Спикер президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров в эфире канала «Украина 24» тоже прокомментировал ситуацию.

«Я не берусь давать оценку целесообразности декораций. Впрочем, эта ситуация является следствием манипуляций. Это декорации для телетрансляции ко Дню независимости. Там есть казацкая эпоха, царская, Вторая мировая война. Вы же понимаете, что Кличко прибыл туда очень быстро и воспользовался ситуацией в личных целях», — отметил Никифоров, имея в виду обыски, которые накануне прошли в структурах КГГА.