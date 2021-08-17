На Інститутській встановили інсталяції з радянськими мотивами. Кличко киває на Офіс президента, а «Нацкорпус» розтрощив декорації

У Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні, що на вулиці Інститутській, встановили декорації для святкової постановки до Дня Незалежності.

Утім, у суспільстві виникла дискусія з цього приводу, адже інсталяції паплюжать памʼять загиблих, а частина з них відображає радянський побут.

На місце події оперативно прибув мер Києва Віталій Кличко. Він зазначив, що керівництво Національного Меморіального комплексу погодило встановлення інсталяцій, але місто таких дозволів не надавало.

«Місто не видавало жодних дозвільних документів на подібні перформанси. Організацією відзначення Дня Незалежності, зокрема концепцією та декораціями для святкових заходів опікується Офіс президента», — зазначив Кличко.

На місце події також прийшли представники «Національного корпусу» та інших рухів і розтрощили низку інсталяцій. Між поліцією та тими, хто намагався повалити декорації, сталися сутички.

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Після прибуття підкріплення поліція відтіснила «Нацкорпус» від декорацій, але націоналісти вже встигли зламати дві інсталяції.

Спікер президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров в ефірі каналу «Україна 24» теж прокоментував ситуацію.

«Я не беруся давати оцінку доцільності декорацій. Утім, ця ситуація є наслідком маніпуляцій. Це декорації для телетрансляції до Дня Незалежності. Там є козацька епоха, царська, Друга світова війна. Ви ж розумієте, що Кличко прибув туди дуже швидко і скористався ситуацією в особистих цілях», — зазначив Никифоров, маючи на увазі обшуки, які напередодні пройшли у структурах КМДА.