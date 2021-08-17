Офис президента ответил на упреки Кличко по поводу инсталляции на Институтской

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что городская власть Киева не могла не знать об установке инсталляций с советскими мотивами на Аллее Героев Небесной Сотни, что на улице Институтской.

Об этом Подоляк заявил в комментарии «Украинской правде».

«Очень странное событие. Такое впечатление, что господин Кличко, занимающий официально два ключевых поста в городской иерархии, просто не осознает, что именно он, как руководитель Киевской городской государственной администрации, несет ответственность за управление территорией города. Как представитель исполнительной власти. И потому вызывает, мягко говоря, удивление его попытка все списать на кого-то и устроить банальный хайп», — отметил Подоляк.

Советник главы ОП убежден, что не может быть «сюрпризом» для исполнительной власти столицы ни дрифт под Софийским собором, ни установка объектов для съемок на Аллее Героев Небесной Сотни.

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«Офис президента точно не управляет вопросами установки в Киеве объектов для съемок или декораций к чему-либо. Этим должна заниматься городская власть», — отметил Подоляк и напомнил, что за эту улицу также отвечает и администрация Мемориального комплекса, «которая очевидно знала, что на улице что-то планируется».

Напомним, что во вторник, 17 августа, в Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни установили декорации для праздничной постановки ко Дню Независимости. Часть из них отражает советский быт, что у людей вызвало недовольство. На место прибыл Кличко и заявил, что руководство Национального мемориального комплекса согласовало установление инсталляций, но город таких разрешений не давал. Также он указал, что организацией этого занимается Офис президента. Кроме этого, на место прибыли представители «Национального корпуса» и сломали инсталляции.