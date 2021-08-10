В Киеве на Софийской площади снимали рекламу и повредили брусчатку — КГГА обратилась в полицию

В Киеве на Софийской площади утром 10 августа снимали рекламу с машинами, которые дрифтили на большой скорости посреди пешеходной зоны. Киевская городская государственная администрация заявила, что не давала разрешения.

Об этом идется в сообщении администрации.

КГГА отмечает, что во время дрифта не было специальных ограждений, в опасности находились все пешеходы, которые проходили мимо. Кроме этого, брусчатка на исторической площади испачкана следами колес.

Городские власти подчеркивают, что не выдавали разрешение на эти съемки. С балансодержателем территории съемку также не согласовали.

Позже заместитель главы КГГА Константин Усов уточнил, что повреждено более 2000 квадратных метров мощения — традиционного киевского желтого клинкерного кирпича. Городские службы уже подсчитывают убытки и готовят обращение в прокуратуру относительно повреждения коммунального имущества. Также хотят запретить самовольный заезд частных автомобилей на площадь.

Министр культуры Александр Ткаченко отметил, что инцидент произошел в подтвержденной буферной зоне ЮНЕСКО. Полиция открыла же производство по статье Уголовного кодекса «хулиганство». Санкция статьи предусматривает штраф, ограничение или лишение свободы.

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Предыдущий слайд Следующий слайд Показать на весь экран Пресс-служба КГГА

Город обратился в полицию для расследования инцидента. Кто именно снимал видео — пока неизвестно, однако на машинах было написано Red Bull.

Певица alyona alyona утром 10 августа опубликовала в сторис в Instagram видео со съемок рекламного ролика. Она сидела в одном из авто во время дрифта и рассказала, что ей было страшно.