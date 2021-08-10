У Києві на Софійській площі знімали рекламу і пошкодили бруківку — КМДА звернулась до поліції

У Києві на Софійській площі вранці 10 серпня знімали рекламу із авто, що дрифтували на великій швидкості посеред пішохідної зони. Київська міська державна адміністрація заявила, що не давала дозволу.

Про це йдеться у повідомленні адміністрації.

КМДА зазначає, що під час дрифту не було спеціальних огороджень, у небезпеці перебували всі пішоходи, які проходили повз. Окрім цього, бруківка на історичній площі забруднена слідами коліс.

Міська влада наголошує, що не дозволяла ці зйомки. Із балансоутримувачем території зйомку також не погодили.

Пізніше заступник голови КМДА Костянтин Усов уточнив, що пошкоджено понад 2 тисячі квадратних метрів мощення — традиційної київської жовтої клінкерної цегли. Міські служби вже підраховують збитки та готують звернення до прокуратури щодо пошкодження комунального майна. Також хочуть заборонити самовільний заїзд приватних автомобілів на площу.

Міністр культури Олександр Ткаченко зазначив, що інцидент стався у підтвердженій буферній зоні ЮНЕСКО. Поліція відкрила ж провадження за статтею Кримінального кодексу «хуліганство». Санкція статті передбачає штраф, обмеження або позбавлення волі.

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Місто звернулось до поліції щодо розслідування інциденту. Хто саме знімав відео — поки невідомо, однак на машинах було написано Red Bull.

Співачка alyona alyona вранці 10 серпня опублікувала в сторіс Instagram відео зі зйомок рекламного ролику. Вона сиділа в одному з авто під час дрифту й розповіла, що їй було страшно.