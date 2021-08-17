Офіс президента відповів на закиди Кличка щодо інсталяції на Інститутській

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що міська влада Києва не могла не знати про встановлення інсталяцій з радянськими мотивами на Алеї Героїв Небесної Сотні, що на вулиці Інститутській.

Про це Подоляк заявив у коментарі «Українській правді».

«Дуже дивна подія. Таке враження, що пан Кличко, який займає офіційно два ключових пости у міській ієрархії, просто не усвідомлює, що саме він, як керівник Київської міської державної адміністрації, несе відповідальність за управління територією міста. Як представник виконавчої влади. І тому викликає, мʼяко кажучи, здивування його спроба все списати на когось і влаштувати банальний хайп», — зазначив Подоляк.

Радник голови ОП переконаний, що не може бути «сюрпризом» для виконавчої влади столиці ні дрифт під Софійським собором, ні установка обʼєктів для зйомок на Алеї Героїв Небесної Сотні.

1 8













Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Стас Козлюк / Бабель

«Офіс президента точно не керує питаннями установки у Києві обʼєктів для зйомок або декорацій до чогось. Цим повинна займатися міська влада», – зазначив Подоляк і нагадав, що за цю вулицю також відповідає і адміністрація Меморіального комплексу, «яка очевидно знала, що на вулиці щось планується».

Нагадаємо, що у вівторок, 17 серпня, у Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили декорації для святкової постановки до Дня Незалежності. Частина з них відображає радянський побут, що у людей викликало невдоволення. На місце прибув Кличко і заявив, що керівництво Національного меморіального комплексу погодило встановлення інсталяцій, але місто таких дозволів не надавало. Також він вказав, що організацією цього займається Офіс президента. Окрім цього, на місце прибули представники «Національного корпусу» і зламали інсталяції.