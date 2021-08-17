Офіс президента відповів на закиди Кличка щодо інсталяції на Інститутській

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що міська влада Києва не могла не знати про встановлення інсталяцій з радянськими мотивами на Алеї Героїв Небесної Сотні, що на вулиці Інститутській.
Про це Подоляк заявив у коментарі «Українській правді».
«Дуже дивна подія. Таке враження, що пан Кличко, який займає офіційно два ключових пости у міській ієрархії, просто не усвідомлює, що саме він, як керівник Київської міської державної адміністрації, несе відповідальність за управління територією міста. Як представник виконавчої влади. І тому викликає, мʼяко кажучи, здивування його спроба все списати на когось і влаштувати банальний хайп», — зазначив Подоляк.
Радник голови ОП переконаний, що не може бути «сюрпризом» для виконавчої влади столиці ні дрифт під Софійським собором, ні установка обʼєктів для зйомок на Алеї Героїв Небесної Сотні.
«Офіс президента точно не керує питаннями установки у Києві обʼєктів для зйомок або декорацій до чогось. Цим повинна займатися міська влада», – зазначив Подоляк і нагадав, що за цю вулицю також відповідає і адміністрація Меморіального комплексу, «яка очевидно знала, що на вулиці щось планується».
Нагадаємо, що у вівторок, 17 серпня, у Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили декорації для святкової постановки до Дня Незалежності. Частина з них відображає радянський побут, що у людей викликало невдоволення. На місце прибув Кличко і заявив, що керівництво Національного меморіального комплексу погодило встановлення інсталяцій, але місто таких дозволів не надавало. Також він вказав, що організацією цього займається Офіс президента. Окрім цього, на місце прибули представники «Національного корпусу» і зламали інсталяції.
- Після розстрілів активістів 18—20 лютого 2014 року на Інститутській облаштували меморіал для вшанування памʼяті загиблих Героїв Небесної Сотні. Вулицю обрамили квітами, а потім там почали зʼявлятися памʼятники та меморіальні таблички.