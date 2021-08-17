У Мінську порушили кримінальну справу проти дівчини загиблого в Києві білоруського активіста Шишова

«У серпні 2021 року підозрювана, перебуваючи біля посольства Республіки Білорусь в Україні, закликала до масових заворушень, що супроводжуються насильством над особистістю і збройним опором представникам влади, тобто до вчинення дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі», — повідомили в СК.

Дії дівчини «зафіксували на відео і розтиражували за допомогою різних засобів масової інформації та інтернет-ресурсів, в тому числі і деструктивних Telegram-каналів».

Слідком додав, що подібні дії тягнуть за собою кримінальну відповідальність аж до позбавлення волі строком на 5 років, попри місце їх вчинення, в тому числі і за межами Білорусі. Зазначається, що Жолудь із серпня 2020 року постійно проживає в Україні.