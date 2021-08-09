«Його підтримували спецслужби України». Лукашенко заперечив причетність до вбивства білоруського активіста Шишова

«Хто він такий для мене і для Білорусі взагалі? Ну добре, я президент, я міг би його не знати, але я впевнений, що в цьому залі тільки 3—4 людини його і знали. Він для нас був просто ніхто. Ну який божевільний візьме в Білорусі й піде його там вішати, ну хіба розбірки там якісь. Ну навіщо? Елементарно: ну повісили одного, завтра буде такий же інший. Всіх же не перевішаєш. Це дурість», — сказав Лукашенко.

Лукашенко вимагає надати докази причетності до цієї справи білоруських спецслужб чи його самого.

«Він перебував в Україні. Його підтримували спецслужби України. Ви ж знаєте, чим вони займалися. Він був на вашій території. Він повісився або його повісили на вашій території. Ви, будь ласка, займайтеся, і дайте нам відповіді: хто і як повісив громадянина Білорусі. Ми ж не нагнітали навколо цього ситуацію. Ні, а ваші високопосадовці одразу почали кивати на Білорусь», — додав він.

На думку Лукашенка, в Білорусі є з ким розібратися і без Шишова.

«Треба розбиратися, а якщо ви нам дорікнули: факти на стіл. Факти на стіл — коли там був Лукашенко, з якою мотузкою він туди приїхав, навіщо він його повісив? Факти на стіл, що ж ви мені закидаєте? Вбивцю знайшли! У нас вистачає і без Шишова, з ким треба розбиратися, але ми ні на кого поки що пальцем не показали», — сказав він.