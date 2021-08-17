В Минске возбудили уголовное дело против девушки погибшего в Киеве беларусского активиста Шишова

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело против Божены Жолудь — девушки главы «Беларусского дома в Украине» Виталия Шишова, найденного повешенным в Киеве 3 августа.
Об этом сообщает государственное агентство Белта.
«В августе 2021 года подозреваемая, находясь около посольства Республики Беларусь в Украине, призывала к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием над личностью и вооруженным сопротивлением представителям власти, то есть к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси», — сообщили в СК.
Действия девушки «запечатлели на видео и растиражировали посредством различных средств массовой информации и интернет-ресурсов, в том числе и деструктивных Telegram-каналов».
Следком добавил, что подобные действия влекут уголовную ответственность вплоть до лишения свободы сроком на 5 лет, несмотря на место их совершения, в том числе и за пределами Беларуси. Отмечается, что Жолудь с августа 2020 года постоянно проживает в Украине.
- 3 августа около 8 утра на территории лесопарковой зоны в Святошинском районе столицы нашли повешенным 26-летнего гражданина Беларуси Виталия Шишова. Он не вернулся с пробежки, на которую вышел 2 августа. Киевская прокуратура квалифицировала дело как умышленное убийство.
- «Беларусский дом в Украине» — сообщество, созданное для взаимопомощи беларусам, которые вынуждены были покинуть страну из-за режима Александра Лукашенко. Шишов занимался тем, что верифицировал перебежчиков из Беларуси: кто действительно убегает от режима Александра Лукашенко, а кто — агент беларусского КГБ.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Алексндр Лукашенко опроверг свою причастность к убийству Шишова.