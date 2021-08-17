Напередодні Дня Незалежності Рада збереться на позачергове засідання

Позачергове засідання Верховної Ради, присвячене саміту «Кримської платформи», відбудеться 23 серпня.
У Раді зібрали 150 підписів, повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончеренко.
Крім того, президент Володимир Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони Олексію Данілову скликати на 20 серпня засідання РНБО.
Нагадаємо, 23 серпня в Києві пройде саміт «Кримської платформи». Це новий міжнародний консультативно-комунікаційний механізм, кінцевою метою якого є деокупація Криму та його повернення під контроль України. Кількість підтверджених учасників установчого саміту збільшилася до 42.
- Уже наступного дня, 24 серпня, Україна святкуватиме 30 років незалежності. У 30-ту річницю незалежності України в Києві планують провести річковий військовий парад на Дніпрі та проліт повітряної колони над Хрещатиком.
- 24 серпня на центральній вулиці столиці відбудеться святковий парад Збройних сил, а після на НСК «Олімпійський» розпочнеться святкове шоу «Незалежність у нашій ДНК. День Незалежності країни». У ньому візьмуть участь естрадні зірки, артисти опери і балету, а також симфонічний оркестр. Завершиться музичне шоу яскравими феєрверками.