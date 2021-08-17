Накануне Дня Независимости Рада соберется на внеочередное заседание

Внеочередное заседание Верховной Рады, посвященное саммиту «Крымской платформы», состоится 23 августа.
В Раде собрали 150 подписей, сообщил нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончеренко.
Кроме того, президент Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову созвать на 20 августа заседание СНБО.
Напомним, 23 августа в Киеве пройдет саммит «Крымской платформы». Это новый международный консультативно-коммуникационный механизм, конечной целью которого является деоккупация Крыма и его возвращение под контроль Украины. Число подтвержденных участников учредительного саммита увеличилось до 42.
- Уже на следующий день, 24 августа, Украина будет праздновать 30 лет независимости. В 30-ю годовщину независимости Украины в Киеве планируют провести речной военный парад на Днепре и пролет воздушной колонны над Крещатиком.
- 24 августа на центральной улице столицы состоится праздничный парад Вооруженных сил, а после на НСК «Олимпийский» начнется праздничное шоу «Независимость в нашей ДНК. День Независимости страны». В нем примут участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр. Завершится музыкальное шоу яркими фейерверками.