У Франції поблизу Сен-Тропе спалахнули масштабні лісові пожежі — вогонь охопив 3,5 тисячі гектарів

У Франції в департаменті Вар спалахнула велика лісова пожежа, через що уряд відправив туди 750 рятувальників і протипожежну авіацію.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Жерар Дарманен, пише France24.

Займання сталося біля села Гонфарон, приблизно за 50 км на захід від міста Сен-Тропе на французькій Ривʼєрі. Місцевих жителів закликали триматися подалі від пожежі.

Вогонь уже випалив кількасот гектарів землі, а значна спека не дозволяє локалізувати вогонь. Наразі пожежа поширилась на 3,5 тисячі гектарів лісу.

Останніми тижнями частина Середземноморського регіону (Греція, Туреччина, Чорногорія, Північна Македонія) потерпає від сильної спеки та пожеж. Однак Франція досі уникала великих пожеж.