Во Франции около Сен-Тропе вспыхнули масштабные лесные пожары — огонь охватил 3,5 тысячи гектаров

Во Франции в департаменте Вар вспыхнул крупный лесной пожар, из-за чего правительство отправило туда 750 спасателей и пожарную авиацию.
Об этом заявил министр внутренних дел Жерар Дарманен, пишет France24.
Возгорание произошло возле села Гонфарон, примерно в 50 км к западу от города Сен-Тропе на французской Ривьере. Местных жителей призвали держаться подальше от пожара.
Огонь уже выжег несколько гектаров земли, а значительная жара не позволяет локализовать огонь. Сейчас пожар распространился на 3,5 тысячи гектаров леса.
В последние недели часть Средиземноморского региона (Греция, Турция, Черногория, Северная Македония) страдает от сильной жары и пожаров. Однако Франция до сих пор избегала больших пожаров.
- В Греции лесные пожары бушуют с прошлого вторника, 27 июля. Опасной была ситуация неподалеку Афин в районе населенных пунктов Стамати и Родополис. Огонь повредил десятки домов и автомобилей. Быстро справиться с пожаром спасателям мешал сильный ветер. В больницы попали несколько десятков людей, которые надышались дыма.
- Масштабные лесные пожары также вспыхнули в Турции. К тушению пожаров привлекли самолеты, беспилотники, вертолеты, сотни пожарных машин и тысячи пожарных. Президент Турции Реджеп Эрдоган 31 июля объявил районы лесных пожаров зонами бедствия. Он также сообщил о задержании подозреваемого в поджоге лесов.