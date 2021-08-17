Во Франции около Сен-Тропе вспыхнули масштабные лесные пожары — огонь охватил 3,5 тысячи гектаров

Во Франции в департаменте Вар вспыхнул крупный лесной пожар, из-за чего правительство отправило туда 750 спасателей и пожарную авиацию.

Об этом заявил министр внутренних дел Жерар Дарманен, пишет France24.

Возгорание произошло возле села Гонфарон, примерно в 50 км к западу от города Сен-Тропе на французской Ривьере. Местных жителей призвали держаться подальше от пожара.

Огонь уже выжег несколько гектаров земли, а значительная жара не позволяет локализовать огонь. Сейчас пожар распространился на 3,5 тысячи гектаров леса.

В последние недели часть Средиземноморского региона (Греция, Турция, Черногория, Северная Македония) страдает от сильной жары и пожаров. Однако Франция до сих пор избегала больших пожаров.