У Києві викрили схему продажу немовлят за кордон під виглядом сурогатного материнства. Одна дитина коштувала $70 тисяч

У Києві викрили організовану злочинну групу, яка протягом двох років продавала дітей за кордон. За продаж однієї дитини зловмисники отримували приблизно $70 тисяч.

Про це повідомили в управлінні комунікації Національної поліції України.

Як з’ясувалося, до складу групи входили п’ять осіб: троє українців (організатор, співорганізатор і лікар-уролог) і два громадянина однієї з країн Східної Азії.

Зловмисники створили в Києві товариство з обмеженою відповідальністю (спеціалізовану клініку), яке надавало посередницькі послуги в межах програми сурогатного материнства.

Після отримання замовлення від іноземців зловмисники підшукували жінок, які погоджувалися зареєструвати фіктивний шлюб з іноземцем за $300—1 000. У подальшому уролог підробляв меддовідки щодо неможливості завагітніти.