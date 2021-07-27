СБУ викрила в Харківській області схему продажу немовлят за кордон. Дитина коштувала $60 тисяч

У Харківській області викрили групу зловмисників на чолі зі столичними репродуктологами. Ділки налагодили схему «постачання» іноземцям немовлят начебто в межах програми сурогатного материнства.

Про це 27 липня повідомила Служба безпеки України.

Дитина з повним пакетом підроблених офіційних документів обходилася замовникові в $60 тисяч.

До складу групи входили мешканці Київської та Харківської областей, зокрема керівники одного зі столичних центрів репродуктивної медицини. Зловмисники допомагали іноземцям оформити фіктивний шлюб з українками. Згодом «свої» медики офіційно засвідчували «безпліддя» дружини, що є підставою для офіційного застосування допоміжних репродуктивних технологій. Далі шукали кандидаток на сурогатне материнство. Щойно жінка народжувала дитину, фіктивний шлюб розривали, а іноземець формально отримував право вивезти дитину за кордон.