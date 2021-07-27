СБУ викрила в Харківській області схему продажу немовлят за кордон. Дитина коштувала $60 тисяч

У Харківській області викрили групу зловмисників на чолі зі столичними репродуктологами. Ділки налагодили схему «постачання» іноземцям немовлят начебто в межах програми сурогатного материнства.
Про це 27 липня повідомила Служба безпеки України.
Дитина з повним пакетом підроблених офіційних документів обходилася замовникові в $60 тисяч.
До складу групи входили мешканці Київської та Харківської областей, зокрема керівники одного зі столичних центрів репродуктивної медицини. Зловмисники допомагали іноземцям оформити фіктивний шлюб з українками. Згодом «свої» медики офіційно засвідчували «безпліддя» дружини, що є підставою для офіційного застосування допоміжних репродуктивних технологій. Далі шукали кандидаток на сурогатне материнство. Щойно жінка народжувала дитину, фіктивний шлюб розривали, а іноземець формально отримував право вивезти дитину за кордон.
Також СБУ виявила факт недбалого ставлення медиків до своїх обов’язків, яке призвело до смерті новонароджених.
У межах кримінального провадження провели обшуки в центрі репродуктивної медицини та за місцем проживання учасників схеми. Під час обшуків вилучили документи, телефони та компʼютери з доказами їхньої протиправної діяльності.
Зловмисникам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
- 26 серпня 2020 року уряд схвалив рішення про приєднання України до Гаазької конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного всиновлення. Це дозволить забезпечити гарантії при всиновленні та захистить права дітей після нього. Ратифікація Конвенції дозволить усунути низку фінансових схем, які існують сьогодні. Особливо це торкнеться так званих платних посередників (перекладачів, довірених осіб), діяльність яких заборонена законом. Також Конвенція передбачає діяльність акредитованих організацій з нагляду і можливість відстежувати долю дитини після її усиновлення.
- У травні 2020 року стало відомо, що в Україні є близько 100 дітей, які народилися у клініках сурогатного материнства під час карантину. Іноземні пари не можуть забрати дітей через закриті кордони. Іспанські пари після цього звернулися до Європарламенту.