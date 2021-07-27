СБУ разоблачила в Харьковской области схему продажи детей за границу. Ребенок стоил $60 тысяч

В Харьковской области разоблачили группу злоумышленников во главе со столичными репродуктологами. Дельцы наладили схему «поставки» иностранцам младенцев якобы в рамках программы суррогатного материнства.
Об этом 27 июля сообщила Служба безопасности Украины.
Ребенок с полным пакетом поддельных официальных документов обходился заказчику в $60 тысяч.
В состав группы входили жители Киевской и Харьковской областей, в том числе руководители одного из столичных центров репродуктивной медицины. Злоумышленники помогали иностранцам оформить фиктивный брак с украинками. Впоследствии «свои» медики официально подтверждали «бесплодие» жены, что является основанием для официального применения вспомогательных репродуктивных технологий. Далее искали кандидаток на суррогатное материнство. Как только женщина рожала ребенка, фиктивный брак разрывали, а иностранец формально получал право вывезти ребенка за границу.
Также СБУ выявила факт небрежного отношения медиков к своим обязанностям, которое привело к смерти новорожденных.
В рамках уголовного производства провели обыски в центре репродуктивной медицины и по месту проживания участников схемы. Во время обысков изъяли документы, телефоны и компьютеры с доказательствами их незаконной деятельности.
Злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
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