В Киеве разоблачили схему продажи детей за границу под видом суррогатного материнства. Один ребенок стоил $70 тысяч

В Киеве разоблачили организованную преступную группу, которая в течение двух лет продавала детей за границу. За продажу одного ребенка злоумышленники получали примерно $70 тысяч.

Об этом сообщили в управлении коммуникации Национальной полиции Украины.

Как выяснилось, в состав группы входили пять человек: трое украинцев (организатор, соорганизатор и врач-уролог) и два гражданина одной из стран Восточной Азии.

Злоумышленники создали в Киеве общество с ограниченной ответственностью (специализированную клинику), которое оказывало посреднические услуги в рамках программы суррогатного материнства.

После получения заказа от иностранцев злоумышленники подыскивали женщин, которые соглашались зарегистрировать фиктивный брак с иностранцем за $300—1 000. В дальнейшем уролог подделывал медсправки о невозможности забеременеть.