Facebook блокуватиме акаунти талібів і контент, який прославляє «Талібан»

Соціальна мережа Facebook підтвердила, що вважає «Талібан» терористичною організацією, і тому забороняє поширення та публікування контенту на підтримку бойовиків.

Про це повідомляє ВВС.

Компанія зазначила, що підтримує «авторитетне рішення міжнародного співтовариства».

«Талібан» потрапив під санкції як терористична організація згідно із законодавством США, тому Facebook заборонила їм користуватися послугами платформи відповідно до політики щодо небезпечних організацій.

«Це означає, що ми видаляємо акаунти, які ведуться талібами або від їхнього імені, і забороняємо їх прославляти, підтримувати та презентувати», — заявив представник компанії.

Ця політика застосовується до всіх платформ Facebook, зокрема Instagram та WhatsApp.

Соцмережа має спеціальну команду афганських експертів для моніторингу та видалення контенту, пов’язаного з «Талібаном».