Facebook будет блокировать аккаунты талибов и контент, который прославляет «Талибан»

Социальная сеть Facebook подтвердила, что считает «Талибан» террористической организацией, и поэтому запрещает распространение и публикацию контента в поддержку боевиков.

Об этом сообщает ВВС.

Компания отметила, что поддерживает «авторитетное решение международного сообщества».

«Талибан» попал под санкции как террористическая организация в соответствии с законодательством США, поэтому Facebook запретил им пользоваться услугами платформы в соответсвии с политикой относительно опасных организаций.

«Это означает, что мы удаляем аккаунты, которые ведутся талибами или от их имени, и запрещаем их прославление, поддержку и презентацию», — заявил представитель компании.

Эта политика применяется ко всем платформам Facebook, в частности Instagram и WhatsApp.

Соцсеть имеет специальную команду афганских экспертов для мониторинга и удаления контента, связанного с «Талибаном».