Facebook будет блокировать аккаунты талибов и контент, который прославляет «Талибан»

Социальная сеть Facebook подтвердила, что считает «Талибан» террористической организацией, и поэтому запрещает распространение и публикацию контента в поддержку боевиков.
Об этом сообщает ВВС.
Компания отметила, что поддерживает «авторитетное решение международного сообщества».
«Талибан» попал под санкции как террористическая организация в соответствии с законодательством США, поэтому Facebook запретил им пользоваться услугами платформы в соответсвии с политикой относительно опасных организаций.
«Это означает, что мы удаляем аккаунты, которые ведутся талибами или от их имени, и запрещаем их прославление, поддержку и презентацию», — заявил представитель компании.
Эта политика применяется ко всем платформам Facebook, в частности Instagram и WhatsApp.
Соцсеть имеет специальную команду афганских экспертов для мониторинга и удаления контента, связанного с «Талибаном».
Напомним, 15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили, что взяли власть в стране. Боевики взяли под контроль более 90% территорий. Часть правительства и тогда еще президент Ашраф Гани бежали из страны. «Талибан» ожидает полной передачи власти и готовится объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан — так называлась страна 20 лет назад под правлением «Талибана», свергнутого войсками США в 2001 году.
Из Кабула и страны хлынул поток беженцев. В столице идет массовая эвакуация дипломатов и граждан других стран. Также самолетами эвакуируют афганцев, которые сотрудничали со США и союзниками, но хаос в аэропорту приводит к жертвам.
- «Талибан» был создан в 1994 году. С 1996 до 2001 года талибы были у власти в Афганистане и контролировали часть территории страны. После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти.
- После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа «Талибана» выдать американцам лидера террористической организации «Аль-Каида» Усаму бен Ладена в страну ввели американские войска.
- В феврале 2020 года представители США и движения «Талибан» подписали мирное соглашение, которое предусматривало вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. К концу лета 2021 года весь американский контингент должен был покинуть страну. Но с выводом войск талибы начали наступать и без боя захватили 21 из 34 столиц Афганистана. После этого они взяли Кабул.