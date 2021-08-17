На Гаїті після сильного землетрусу загинуло понад 1,4 тис. осіб. Люди горюють через руйнацію церков

Кількість загиблих внаслідок землетрусу на Гаїті сягнула 1 400 людей, ще близько семи тисяч людей отримали травми.

Про це повідомляє New York Times.

Найбільше люди горюють через те, що землетрус зруйнував церкви. Для багатьох гаїтян єдиним джерелом допомоги протягом усього життя були церкви, оскільки в країні не сформувалися міцні інститути. Так з часів європейського колоніалізму і рабства на острові побудували багато храмів.

У місті Ле-Ке, яке значно постраждало від лиха, священники у відчаї.

«Ми тут самі. Немає ніякої підтримки з боку уряду», — сказав преподобний Ів Жоель Жаклін, який працює в міському соборі.

Домінікана та Мексика відправили у Гаїті продукти та медикаменти, а Колумбія та США — пошуковий персонал.