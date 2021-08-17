На Гаити после сильного землетрясения погибли более 1,4 тыс. человек. Люди горюют из-за разрушения церквей

Количество погибших в результате землетрясения на Гаити достигло 1 400 человек, еще около семи тысяч человек получили травмы.

Об этом сообщает New York Times.

Больше всего люди горюют из-за того, что землетрясение разрушило церкви. Для многих гаитян единственным источником помощи в течение всей жизни были церкви, поскольку в стране не сформировались прочные институты. Так со времен европейского колониализма и рабства на острове построили много храмов.

В городе Ле-Ке, который значительно пострадал от бедствия, священники отчаялись.

«Мы здесь одни. Нет никакой поддержки со стороны правительства», — сказал преподобный Ив Жоэль Жаклин, работающий в городском соборе.

Доминикана и Мексика отправили в Гаити продукты и медикаменты, а Колумбия и США — поисковый персонал.