В Україні за добу вакцинували понад 123 тис. людей та виявили 890 нових випадків COVID-19

В Україні за добу медики вакцинували 123 637 людей, з них першу дозу отримали 70 405, а повністю імунізовані — 53 232
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Протягом доби працювали 804 мобільні бригади, 2 755 пунктів щеплення та 324 центри вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії першу дозу препарату вже отримали 4 793 098 людей, а дві дози — 2 791 305 осіб (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 7 584 403 щеплення.
«Вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби», — наголошують в МОЗ.
До слова, за добу в Україні виявили 890 нових випадків коронавірусної хвороби. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (127), Одеській (111), Харківській (86), Запорізькій (74) та Луганській (68) областях.
Вакцинація у країні стартувала 24 лютого. Так в Україні зареєстровані вакцини проти коронавірусу Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio і AstraZeneca), Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) та Moderna.
- Восени Україна очікує поширення штаму «Дельта», оскільки він зараз домінує у 19 країнах Європи. Уранці 28 липня стало відомо, що в Києві помер перший пацієнт, у якого діагностували саме цей штам вірусу. Цей варіант коронавірусу має агресивніший та швидший перебіг, ніж попередні штами: на другий-третій день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, тому вони не можуть самостійно дихати та потребують перебування в реанімації. Вік важких хворих — від 30 до 40 років.
- За даними департаменту громадського здоровʼя Англії, штам «Дельта» в 1,6 раза заразніший, ніж «Альфа», у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та в 1,45 раза частіше — до реанімації.