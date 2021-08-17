В Украине за сутки вакцинировали более 123 тыс. человек и выявили 890 новых случаев COVID-19

В Украине за сутки медики вакцинировали 123 637 человек, из них первую дозу получили 70 405, а полностью иммунизированы — 53 232.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

В течение суток работали 894 мобильные бригады, 2 709 пунктов прививки и 301 центр вакцинации.

С начала прививочной кампании первую дозу препарата уже получили 4 793 098 человек, а две дозы — 2 791 305 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 7 584 403 прививки.

«Вакцинация — это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни», — отмечают в Минздраве.

К слову, за сутки в Украине выявили 890 новых случаев коронавирусной болезни. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (127), Одесской (111), Харьковской (86), Запорожской (74) и Луганской (68) областях.