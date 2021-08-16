ДБР повідомило про підозру експосадовцю Міноборони. Він закупив неякісні антиснайперські системи на понад 8,7 млн гривень

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому посадовцю Міноборони через закупівлю неякісної військової техніки на понад 8,7 млн гривень.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідства, посадовець закупив так звані антиснайперські системи, які, згідно з результатами експертизи, непридатні для використання у Збройних силах України.

Як зазначили експерти, прилади містили демаскувальні елементи, що становило загрозу для життя та здоров’я військових під час використання систем у бойових умовах.

Окрім цього, ДБР встановило, що прилади не відповідають потребам закупівлі.

Наразі дії ексвисокопосадовця кваліфікували як перевищення військовою службовою особою влади та службових повноважень, вчиненого групою осіб, в умовах особливого періоду, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 426—1 Кримінального кодексу України). Йому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі. У ДБР не називають прізвище експосадовця.