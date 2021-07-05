Суд заарештував експосадовця Міноборони у справі про постачання ЗСУ неякісної техніки — із заставою у 475 мільйонів гривень

Печерський районний суд Києва заарештував колишнього директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони у справі про постачання Збройним силам неякісної техніки.
Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.
Ексчиновника взяли під варту на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі близько 475 млн гривень. Стосовно решти підозрюваних судові засідання перенесені на інші дати.
2 липня Державне бюро розслідувань оголосило підозри колишньому заступнику міністра оборони та ще деяким посадовцям Міноборони, а також голові правління заводу «Кузня на Рибальському» за постачання неякісної військової техніки.
Мова йде про замовлення двох катерів «Кентавр». Чиновники були в курсі, що завод не має можливостей виконати умови контракту та збудувати катери у встановлені терміни, тому що там були відсутні проєкти виготовлення подібної продукції. У зв’язку з цим катери не відповідали б вимогам замовлення, отже, їх неможливо було б використовувати.
Після цього посадовці внесли до оборонного замовлення необхідність будівництва ще одного катера — і знову уклали угоду з «Кузнею на Рибальському» та заплатили заводу аванс. У результаті там виготовили катери зовсім іншого проєкту, які не відповідали технічним умовам.
- 2 липня Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до Вищого антикорупційного суду кримінальне провадження проти колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського. Справа стосується зловживання службовим становищем, яке заподіяло державі збитків на 17,44 мільйона гривень.
- Звинувачення висунули колишньому заступнику міністра оборони Ігорю Павловському, Гладковському і колишньому директору департаменту військово-технічної політики розвитку озброєння і військової техніки Міноборони Андрію Араптанову. За версією слідства, у 2017 році в рамках держоборонного замовлення вони організували закупівлю вантажних автомобілів «Богдан Моторс» за завищеними цінами.