Суд арестовал экс-чиновника Минобороны по делу о поставках ВСУ некачественной техники — с залогом в 475 миллионов гривен

Печерский районный суд Киева арестовал бывшего директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны по делу о поставках Вооруженным силам некачественной техники.
Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
Экс-чиновника взяли под стражу на два месяца с альтернативой в виде внесения залога в сумме около 475 млн гривен. Относительно остальных подозреваемых судебные заседания перенесены на другие даты.
2 июля Государственное бюро расследований объявило подозрения бывшему заместителю министра обороны и еще некоторым должностным лицам Минобороны, а также главе правления завода «Кузня на Рыбальском» за поставку некачественной военной техники.
Речь идет о заказе двух катеров «Кентавр». Чиновники были в курсе, что завод не имеет возможности выполнить условия контракта и построить катера в установленные сроки, потому что там отсутствовали проекты изготовления подобной продукции. В связи с этим катера не соответствовали бы требованиям заказа, значит, их невозможно было бы использовать.
После этого чиновники внесли в оборонный заказ необходимость строительства еще одного катера — и снова заключили соглашение с «Кузней на Рыбальском» и заплатили заводу аванс. В результате там изготовили катера совсем другой проекту, которые не соответствовали техническим условиям.
- 2 июля Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный суд уголовное производство против бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского. Дело касается злоупотребления служебным положением, которое причинило государству убытки на 17,44 миллиона гривен.
- Обвинения предъявили бывшему заместителю министра обороны Игорю Павловскому, Гладковскому и бывшему директору департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники Минобороны Андрею Араптанову. По версии следствия, в 2017 году в рамках гособоронного заказа они организовали закупку грузовых автомобилей «Богдан Моторс» по завышенным ценам.