Суд арестовал экс-чиновника Минобороны по делу о поставках ВСУ некачественной техники — с залогом в 475 миллионов гривен

Печерский районный суд Киева арестовал бывшего директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны по делу о поставках Вооруженным силам некачественной техники.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Экс-чиновника взяли под стражу на два месяца с альтернативой в виде внесения залога в сумме около 475 млн гривен. Относительно остальных подозреваемых судебные заседания перенесены на другие даты.

2 июля Государственное бюро расследований объявило подозрения бывшему заместителю министра обороны и еще некоторым должностным лицам Минобороны, а также главе правления завода «Кузня на Рыбальском» за поставку некачественной военной техники.

Речь идет о заказе двух катеров «Кентавр». Чиновники были в курсе, что завод не имеет возможности выполнить условия контракта и построить катера в установленные сроки, потому что там отсутствовали проекты изготовления подобной продукции. В связи с этим катера не соответствовали бы требованиям заказа, значит, их невозможно было бы использовать.

После этого чиновники внесли в оборонный заказ необходимость строительства еще одного катера — и снова заключили соглашение с «Кузней на Рыбальском» и заплатили заводу аванс. В результате там изготовили катера совсем другой проекту, которые не соответствовали техническим условиям.