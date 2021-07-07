Суд арештував очільника «Кузні на Рибальському» з альтернативою застави в 443 млн гривень

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід голові правління заводу «Кузня на Рибальському» Володимиру Шандрі.

Про це пише пресслужба ДБР.

«7 липня Печерський суд розглянув клопотання слідчих та задовольнив його у повному обсязі, обравши голові правління ПрАТ «Кузня на Рибальському» запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі понад 443 млн гривень», — йдеться у повідомленні.

Напередодні суд також обрав запобіжний захід колишньому директору департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони. Його арештували на два місяці з можливістю застави у 475 мільйонів гривень.