Суд арестовал главу «Кузни на Рыбальском» с альтернативой залога в 443 млн гривен

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения председателю правления завода «Кузня на Рыбальском» Владимиру Шандре.

Об этом пишет пресс-служба ГБР.

«7 июля Печерский суд рассмотрел ходатайство следователей и удовлетворил его в полном объеме, выбрав председателю правления ЧАО «Кузня на Рыбальском» меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 443 млн гривен», — говорится в сообщении.

Накануне суд также избрал меру пресечения бывшему директору департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны. Его арестовали на два месяца с возможностью залога в 475 миллиона гривен.