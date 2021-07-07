Суд арестовал главу «Кузни на Рыбальском» с альтернативой залога в 443 млн гривен

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения председателю правления завода «Кузня на Рыбальском» Владимиру Шандре.
Об этом пишет пресс-служба ГБР.
«7 июля Печерский суд рассмотрел ходатайство следователей и удовлетворил его в полном объеме, выбрав председателю правления ЧАО «Кузня на Рыбальском» меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 443 млн гривен», — говорится в сообщении.
Накануне суд также избрал меру пресечения бывшему директору департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны. Его арестовали на два месяца с возможностью залога в 475 миллиона гривен.
- 2 июля Государственное бюро расследований объявило подозрения бывшему заместителю министра обороны и еще некоторым должностным лицам Минобороны, а также председателю правления завода «Кузня на Рыбальском» за поставки некачественной военной техники.
- Речь идет о заказе двух катеров «Кентавр». Чиновники были в курсе, что завод не имеет возможности выполнить условия контракта и построить катера в установленные сроки, потому что там отсутствовали проекты изготовления подобной продукции. В связи с этим катера не соответствовали бы требованиям заказа, значит, их невозможно было бы использовать.
- После этого чиновники внесли в оборонный заказ необходимость строительства еще одного катера — и снова заключили соглашение с «Кузней на Рыбальском» и заплатили заводу аванс. В результате там изготовили катера совсем другого проекта, которые не соответствовали техническим условиям.