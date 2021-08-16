ГБР сообщило о подозрении экс-чиновнику Минобороны. Он закупил некачественные антиснайперские системы более чем на 8,7 млн гривен

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему чиновнику Минобороны из-за закупки некачественной военной техники на более чем 8,7 млн гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
По данным следствия, чиновник закупил так называемые антиснайперские системы, которые, согласно результатам экспертизы, непригодны для использования в Вооруженных силах Украины.
Как отметили эксперты, приборы содержали демаскирующие элементы, что представляло угрозу для жизни и здоровья военных при использовании систем в боевых условиях.
Кроме этого, ГБР установило, что приборы не соответствуют требованиям закупки.
Сейчас действия экс-чиновника квалифицировали как «превышение военным служебным лицом власти и служебных полномочий, совершенного группой лиц, в условиях особого периода, повлекшее тяжкие последствия» (ч. 4 ст. 426—1 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит от семи до десяти лет лишения свободы. В ГБР не называют фамилию экс-чиновника.
- 2 июля Государственное бюро расследований объявило подозрения бывшему заместителю министра обороны и еще некоторым должностным лицам Минобороны, а также главе правления завода «Кузня на Рыбальском» из-за поставок некачественной военной техники.
- Речь идет о заказе двух катеров «Кентавр». Чиновникам было известно, что завод не имеет возможности выполнить условия контракта и построить катера в установленные сроки, потому что там отсутствовали проекты изготовления подобной продукции. В связи с этим катера не соответствовали бы требованиям заказа, значит, их невозможно было бы использовать.
- После этого чиновники внесли в оборонный заказ необходимость строительства еще одного катера — и снова заключили соглашение с «Кузней на Рыбальском» и заплатили заводу аванс. В результате там изготовили катера по совсем другому проекту, которые не соответствовали техническим условиям.
- Суд уже арестовал главу правления завода, экс-чиновников Минобороны. Общая сумма залога для фигурантов составляет более 1,8 млрд гривен.
- 12 июля суд арестовал на два месяца бывшего заместителя министра обороны, боевого генерала Игоря Павловского, подозреваемого по делу о продаже для ВСУ некачественной военной техники.