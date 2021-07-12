Дело о поставках в ВСУ некачественной техники: Печерский суд арестовал генерала Павловского

Печерский суд Киева арестовал на два месяца бывшего заместителя министра обороны, боевого генерала Игоря Павловского, подозреваемого в деле о продаже для ВСУ некачественной военной техники.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
Согласно решению суда, подозреваемый также может выйти под залог в почти 500 млн гривен.
Сам Павловский заявил, что не имеет таких средств, а решение суда он будет обжаловать.
Отметим, Государственное бюро расследований подозревает его, а также двух экс-начальников департамента Минобороны и главу правления предприятия «Кузня на Рыбальском» Валерия Шандру в сговоре и организации поставки армии в 2016—2018 годах боевых катеров и автомобилей неотложной медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могли использоваться в ВСУ. Всего в ГБР насчитали более 475 млн гривен ущерба государству.
- 2 июля Государственное бюро расследований объявило подозрения бывшему заместителю министра обороны и еще некоторым должностным лицам Минобороны, а также главе правления завода «Кузня на Рыбальском» из-за поставок некачественной военной техники.
- Речь идет о заказе двух катеров «Кентавр». Чиновникам было известно, что у завода нет возможности выполнить условия контракта и построить катера в установленные сроки, потому что там отсутствовали проекты изготовления подобной продукции. В связи с этим катера не соответствовали бы требованиям заказа, значит, их невозможно было бы использовать.
- После этого чиновники внесли в оборонный заказ необходимость строительства еще одного катера — и снова заключили соглашение с «Кузней на Рыбальском» и заплатили заводу аванс. В результате там изготовили катера по совсем другому проекту, которые не соответствовали техническим условиям.
- Суд уже арестовал главу правления завода, экс-чиновников Минобороны. Общая сумма залога для фигурантов составляет более 1,8 млрд гривен.