Кількість жертв землетрусу на Гаїті зросла до 724 осіб. Поранено майже 2 тисячі осіб

Кількість жертв землетрусу на Гаїті магнітудою 7,2 бала зросла до 724 осіб. За даними влади, поранення отримали більше 1 800 людей.
Про це повідомляє Independent.
За даними Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру, епіцентр землетрусу був на глибині 10 кілометрів, за 125 км від столиці Порт-о-Пренс. Підземні поштовхи відчувалися і в сусідніх країнах, зокрема в США.
Найбільші руйнування на півдні країни — дуже сильно постраждало місто Ле-Ке. Практично всі лікарні країни переповнені пораненими, а екстрені служби в столиці і постраждалих районах не справляються із завалами. Точних даних про зниклих безвісти немає — в різних списках сотні імен.
- Землетрус на Гаїті стався 14 серпня — через 11 років після катастрофічного 7-бального землетрусу 2010 року з епіцентром біля столиці країни Порт-о-Пренс. Тоді загинули від 220 тисяч до 300 тисяч людей. Країна досі не відновилася після тієї трагедії.
- 15 серпня влада заявила, що загинули щонайменше 304 людини, але зазначила, що жертв буде більше. Премʼєр оголосив надзвичайний стан мінімум на місяць.