Кількість жертв землетрусу на Гаїті зросла до 724 осіб. Поранено майже 2 тисячі осіб

Кількість жертв землетрусу на Гаїті магнітудою 7,2 бала зросла до 724 осіб. За даними влади, поранення отримали більше 1 800 людей.

Про це повідомляє Independent.

За даними Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру, епіцентр землетрусу був на глибині 10 кілометрів, за 125 км від столиці Порт-о-Пренс. Підземні поштовхи відчувалися і в сусідніх країнах, зокрема в США.

Найбільші руйнування на півдні країни — дуже сильно постраждало місто Ле-Ке. Практично всі лікарні країни переповнені пораненими, а екстрені служби в столиці і постраждалих районах не справляються із завалами. Точних даних про зниклих безвісти немає — в різних списках сотні імен.