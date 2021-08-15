Число жертв землетрясения на Гаити возросло до 724 человек. Ранены почти 2 тысячи человек

Число жертв землетрясения на Гаити магнитудой 7,2 балла возросло до 724 человек. По данным властей, ранения получили более 1 800 человек.

Об этом сообщает Independent.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров, в 125 км от столицы Порт-о-Пренс. Подземные толчки ощущались и в соседних странах, в частности в США.

Самые крупные разрушения на юге страны — очень сильно пострадал город Ле-Ке. Практически все больницы страны переполнены ранеными, а экстренные службы в столице и пострадавших районах не справляются с завалами. Точных данным о пропавших безвести нет — в разных списках сотни имен.