На Гаити в результате землетрясения погибли по меньшей мере 300 человек. Премьер объявил чрезвычайное положение на месяц

На Гаити в результате землетрясения магнитудой 7,2, которое произошло 14 августа, погибли по меньшей мере 304 человека, более 1 800 получили ранения.

Об этом сообщает BBC.

Из-за землетрясения разрушены многие здания, в том числе церкви и гостиницы. Премьер Ариэль Генри заявил, что нанесен «большой вред», и объявил чрезвычайное положение на месяц. Отметим, что Гаити до сих пор восстанавливается после разрушительного землетрясения 2010 года.

По данным Геологической службы США, на этот раз эпицентр землетрясения находился примерно в 12 км от города Сен-Луи-дю-Суд. Однако толчки ощутили также в густонаселенной столице Порт-о-Пренс (примерно в 125 км от эпицентра) и в соседних странах.