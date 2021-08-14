Указ: Кандидати на посаду глав держадміністрацій складатимуть іспит з української мови

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким кандидати на посади керівників місцевих держадміністрацій зобовʼязані надавати копію державного сертифікату про рівень володіння українською мовою.
Про цю вимогу йдеться в указі № 360/2021 від 13 серпня.
Згідно з указом, порядок підготовки пропозицій для попереднього розгляду кандидатур доповнено абзацом:
- копія державного сертифікату про рівень володіння державною мовою, затвердженого Національною комісією зі стандартів державної мови.
З 19 липня посадовці вперше в історії України почали складати іспит з державної мови. Крім того, вже з наступного тижня, 16 серпня, іспит зазнає змін — він триватиме пів години, а письмовий блок оптимізували для швидшої перевірки за допомогою компʼютера. Відтак іспит складатиметься з тестової та усної частин.
У Нацкомісії зі стандартів державної мови очікують, що зміна структури іспиту прискорить оцінювання робіт.
- 16 липня 2019 року в Україні набув чинності закон про державну мову, який гарантує використання української мови в державному управлінні, сфері послуг, освіті та медіа. Водночас закон не обмежує приватне спілкування іншими мовами та вільне використання мов національних меншин.
- Від 16 січня 2021 року мовою обслуговування споживачів у сфері послуг стала українська, а за порушення норм мовного закону штрафуватимуть з 2022 року — від 5 100 до 6 800 гривень. Лише на прохання клієнта його можна обслуговувати іншими мовами.
- 16 липня набули чинності нові норми закону. Вони стосуються держслужбовців іпретендентів на отримання українського громадянства, які мають складати іспит на рівень володіння державною українською мовою.
- За результатами успішного проходження іспитів видаватимуть державний сертифікат про рівень володіння мовою.