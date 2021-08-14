Указ: Кандидаты на должность глав госадминистраций будут сдавать экзамен по украинскому языку

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому кандидаты на должности руководителей местных госадминистраций обязаны предоставлять копию государственного сертификата об уровне владения украинским языком.
Об этом требовании говорится в указе № 360/2021 от 13 августа.
Согласно указу, порядок подготовки предложений для предварительного рассмотрения кандидатур дополнен абзацем:
- копия государственного сертификата об уровне владения государственным языком, утвержденного Национальной комиссией по стандартам государственного языка.
С 19 июля чиновники впервые в истории Украины начали сдавать экзамен по государственному языку. Кроме того, уже со следующей недели, 16 августа, экзамен изменится — его продолжительность составит полчаса, а письменный блок оптимизировали для более быстрой проверки с помощью компьютера. Так, экзамен будет состоять из тестовой и устной частей.
В Нацкомиссии по стандартам государственного языка ожидают, что изменение структуры экзамена ускорит оценивания работ.
- 16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон о государственном языке, который гарантирует использование украинского языка в государственном управлении, сфере услуг, образовании и СМИ. В то же время закон не ограничивает личное общение на других языках и свободное использование языков национальных меньшинств.
- С 16 января 2021 года языком обслуживания потребителей в сфере услуг стал украинский, а за нарушение норм языкового закона будут штрафовать с 2022 года — от 5 100 до 6 800 гривен. Только по просьбе клиента его можно обслуживать на другом языке.
- 16 июля вступили в силу новые нормы закона. Они касаются госслужащих и претендентов на получение украинского гражданства, которые должны сдать экзамен на уровень владения государственным украинским языком.
- По результатам успешного прохождения экзаменов будут выдавать государственный сертификат об уровне владения языком.