Указ: Кандидаты на должность глав госадминистраций будут сдавать экзамен по украинскому языку

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому кандидаты на должности руководителей местных госадминистраций обязаны предоставлять копию государственного сертификата об уровне владения украинским языком.

Об этом требовании говорится в указе № 360/2021 от 13 августа.

Согласно указу, порядок подготовки предложений для предварительного рассмотрения кандидатур дополнен абзацем:

копия государственного сертификата об уровне владения государственным языком, утвержденного Национальной комиссией по стандартам государственного языка.

С 19 июля чиновники впервые в истории Украины начали сдавать экзамен по государственному языку. Кроме того, уже со следующей недели, 16 августа, экзамен изменится — его продолжительность составит полчаса, а письменный блок оптимизировали для более быстрой проверки с помощью компьютера. Так, экзамен будет состоять из тестовой и устной частей.

В Нацкомиссии по стандартам государственного языка ожидают, что изменение структуры экзамена ускорит оценивания работ.