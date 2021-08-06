В Украине упростили процедуру экзамена на знание государственного языка для госслужащих. Что изменилось

«В ближайшее время будет скорректирована стратегия открытия дополнительных мест для регистрации на экзамен. Регистрация на экзамены будут возобновлена 10 августа после 18:00», — заверили в комиссии.

В связи с этим комиссия изменила письменный блок экзамена. Он будет состоять из тестов: их станет меньше, но они будут сложнее. Устная часть будет содержать одно задание — монолог.

Отметим, ранее экзамен для госслужащих охватывал два блока, в каждый из них входили по две части: «Культура речи» и «Чтение», «Письмо» и «Речь». Первый блок содержал 44 задания, которые нужно было выполнить максимум за 1 час. В «Письме» было только одно задание, время на его выполнение — 40 минут. «Речь» содержала два задания (монолог и диалог), с которыми нужно было справиться за 20 минут.

В то же время экзамен для лиц, желающих получить гражданство Украины, остается неизменным — его продолжительность ориентировочно 2 часа (120 минут). Иностранцы должны выполнить задание из четырех частей, объединенных в два блока: «Слушание» и «Чтение» (43 задания, время — 1 час), «Письмо» (два задания, время — 40 минут) и «Речь» (три задания, время — 20 минут).

Комиссия должна установить результаты экзаменов в течение 15 календарных дней и внести данные в Реестр государственных сертификатов.