СБУ провела обшуки у чиновниці Держгеокадастру та повідомила їй про підозру у розкраданні земель

СБУ повідомила про підозру вже другій топчиновниці Держгеокадастру, яка причетна до масштабного розкрадання земель.
Про це повідомляє пресслужба СБУ
На момент вчинення злочину вона обіймала посаду в.о. начальника головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області.
Унаслідок неналежного виконання службових обов’язків вона підписала низку наказів, якими незаконно передала у приватну власність великі земельні ділянки. Жінці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.
Триває розслідування для притягнення до відповідальності інших причетних.
Нагадаємо, навесні співробітники СБУ провели обшуки у 22 територіальних підрозділах Держгеокадастру, під час яких знайшли речові докази незаконної приватизації понад 2,5 тисячі земельних ділянок.
- У грудні працівники Національного антикорупційного бюро та Служби безпеки України затримали «на гарячому» двох осіб, які передали $52 тисячі хабаря голові Держгеокадастру за видачу наказів про виділення земельних ділянок підставним особам.
- Раніше СБУ викрила посадовців Державної архітектурно-будівельної інспекції на масштабній незаконній видачі будівельним компаніям дозвільних документів і сертифікатів готовності вводу об’єктів в експлуатацію.