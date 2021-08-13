СБУ провела обшуки у чиновниці Держгеокадастру та повідомила їй про підозру у розкраданні земель

СБУ повідомила про підозру вже другій топчиновниці Держгеокадастру, яка причетна до масштабного розкрадання земель.

Про це повідомляє пресслужба СБУ

На момент вчинення злочину вона обіймала посаду в.о. начальника головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області.

Унаслідок неналежного виконання службових обов’язків вона підписала низку наказів, якими незаконно передала у приватну власність великі земельні ділянки. Жінці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності інших причетних.

Нагадаємо, навесні співробітники СБУ провели обшуки у 22 територіальних підрозділах Держгеокадастру, під час яких знайшли речові докази незаконної приватизації понад 2,5 тисячі земельних ділянок.