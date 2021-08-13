СБУ провела обыски у чиновницы Госгеокадастра и сообщила ей о подозрении в хищении земель

СБУ сообщила о подозрении уже второй топ-чиновнице Госгеокадастра, которая причастна к масштабному хищению земель.
Об этом сообщает пресс служба СБУ
На момент совершения преступления она занимала должность и.о. начальника главного управления Госгеокадастра в Черниговской области.
Вследствие ненадлежащего исполнения служебных обязанностей она подписала ряд приказов, которыми незаконно передала в частную собственность большие земельные участки. Женщине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается расследование для привлечения к ответственности других причастных.
Напомним, весной сотрудники СБУ провели обыски в 22 территориальных подразделениях Госгеокадастра, во время которых нашли вещественные доказательства незаконной приватизации более 2,5 тысячи земельных участков.
- В декабре работники Национального антикоррупционного бюро и Службы безопасности Украины задержали «на горячем» двух человек, которые передали $52 тысячи взятки главе Госгеокадастра за выдачу приказов о выделении земельных участков подставным лицам.
- Ранее СБУ разоблачила должностных лиц Государственной архитектурно-строительной инспекции на масштабной незаконной выдаче строительным компаниям разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию.