Від початку року на боротьбу з COVID-19 Україна витратила 29 млрд грн. На що пішли гроші?

З початку 2021 року в Україні на боротьбу з коронавірусною хворобою COVID-19 вже витратили 29 мільярдів гривень. Найбільше коштів пішло на оплату послуг з екстреної та стаціонарної медичної допомоги.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Куди витратили гроші:

11,7 млрд грн — оплата послуг з екстреної та стаціонарної медичної допомоги та послуг з вакцинації населення від COVID-19;

9,2 млрд грн — закупівля вакцин від COVID-19;

2,9 млрд грн — соціальна підтримка населення в умовах карантину;

2,3 млрд грн — купівля товарів та послуг для запобігання поширенню COVID-19 (крім вакцин);

1,1 млрд грн — допомога по безробіттю;

0,8 млрд грн — виплата лікарняних;

0,75 млрд грн — доплати військовослужбовцям Національної гвардії та Державної прикордонної служби, органів і підрозділів цивільного захисту, поліцейським, медичним та іншим працівникам відомчих закладів охорони здоров’я;

0,6 млрд грн — забезпечення лікарень киснем;

18,3 млн грн — на боротьбу з COVID-19 у закладах освіти;

15,5 млн грн — виплати закладам Національної академії медичних наук України за послуги з госпіталізації пацієнтів з COVID-19.

Загалом на боротьбу з COVID-19 у 2021 році передбачено понад 36 мільярдів гривень.

Восени Україна очікує поширення штаму «Дельта», оскільки він зараз домінує у 19 країнах Європи. Уранці 28 липня стало відомо, що в Києві помер перший пацієнт, у якого діагностували саме цей штам вірусу.

Цей варіант коронавірусу має агресивніший та швидший перебіг, ніж попередні штами: на другий-третій день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, тому вони не можуть самостійно дихати та потребують перебування в реанімації. Вік важких хворих — від 30 до 40 років.