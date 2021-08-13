С начала года на борьбу с COVID-19 Украина потратила 29 млрд грн. На что пошли деньги?

С начала 2021 года в Украине на борьбу с коронавирусной болезнью COVID-19 уже потратили 29 миллиардов гривен. Больше всего средств ушло на оплату услуг по экстренной и стационарной медицинской помощи.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Куда потратили деньги:

11,7 млрд грн — оплата услуг по экстренной и стационарной медицинской помощи и услуг по вакцинации населения от COVID-19;

9,2 млрд грн — закупка вакцин от COVID-19;

2,9 млрд грн — социальная поддержка населения в условиях карантина;

2,3 млрд грн — покупка товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19 (кроме вакцин);

1,1 млрд грн — пособие по безработице;

0,8 млрд грн — выплата больничных;

0,75 млрд грн — доплаты военнослужащим Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, медицинским и другим работникам ведомственных учреждений здравоохранения;

0,6 млрд грн — обеспечение больниц кислородом;

18,3 млн грн — на борьбу с COVID-19 в учебных заведениях;

15,5 млн грн — выплаты учреждениям Национальной академии медицинских наук Украины за услуги по госпитализации пациентов с COVID-19.

Всего на борьбу с COVID-19 в 2021 году предусмотрено более 36 миллиардов гривен.

Осенью Украина ожидает распространения штамма «Дельта», поскольку он сейчас доминирует в 19 странах Европы. Утром 28 июля стало известно, что в Киеве умер первый пациент, у которого диагностировали именно этот штамм вируса.

Этот вариант коронавируса протекает агрессивнее и быстрее, чем предыдущие штаммы: на второй-третий день после госпитализации у пациентов резко снижается сатурация, поэтому они не могут самостоятельно дышать и нуждаются в реанимации. Возраст тяжелых больных — от 30 до 40 лет.