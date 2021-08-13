Генпрокуратура Молдови передала до суду справу про викрадення екссудді Чауса

Молдавська прокуратура з питань боротьби з організованою злочинністю та особливими справами завершила кримінальне розслідування та направила до суду обвинувальний акт проти громадянина Молдови, який сприяв викраденню колишнього українського судді Миколи Чауса у квітні 2021 року.
Про це інформує пресслужба Генеральної прокуратури Молдови.
Підсудному 30 років і він проходив військову службу в національному спецназі. Крім того, чоловік працював в Україні охоронцем у місцевого жителя, а в лютому група людей завербувала його до злочинної діяльності.
Після повернення в Молдову підозрюваний збирав додаткову інформацію про будинок, спосіб життя і щоденні маршрути членів сімʼї Чауса.
У день викрадення Чауса він орендував три транспортні засоби, які надав для вивезення колишнього судді.
Обвинувачуваного утримували під вартою з травня 2021 року, а нещодавно він уклав угоду про визнання провини, тож тепер перебуває під домашнім арештом.
У цій кримінальній справі прокуратура Молдови звернулася до української влади з декількома запитами, але поки офіційної реакції не було.
Нагадаємо, 4 серпня Вищий антикорупційний суд України відправив Чауса під цілодобовий домашній арешт. На нього тепер мають надіти електронний браслет. Адвокати клопотали також про відвід судді, але їм відмовили.
У серпні 2016 року детективи НАБУ викрили Чауса на отриманні хабаря у 150 тисяч доларів за умовний термін для 74-річної жінки, яка торгувала наркотиками. Ці кошти виявили у двох скляних банках, які суддя сам закопував у дворі власного дому.
- 30 липня колишнього суддю Миколу Чауса знайшли у Вінницькій області. Про нього поліцейським повідомив житель села Мазурівка. За даними ЗМІ, Чауса спочатку затримали поліцейські, які прибули на місце події та підтвердили його особу. А після цього туди приїхали співробітники СБУ, забрали колишнього суддю та вивезли в невідомому напрямку.
- Згодом стало відомо, що Чауса везуть до Києва. Співробітники НАБУ вели погоню за СБУ до будівлі спецслужби, вимагаючи віддати їм екссуддю, проте силовики проігнорували детективів. Адвокат судді Ростислав Кравець, цитуючи СБУ, повідомив, що офіційно Чауса в будівлі СБУ немає.
- У березні 2017 року стало відомо, що Чауса затримали в Кишиневі. Він намагався отримати політичний притулок у Молдові, але йому відмовили. Українська влада вимагала екстрадиції Чауса.
- 3 квітня 2021 року Чауса нібито викрали в центрі Кишинева та вивезли за межі Молдови через український кордон. Однак 5 квітня НАБУ і Нацполіція України заявили, що нічого не знають про викрадення. Пізніше в СБУ повідомили, що розслідують викрадення і незаконне переправлення екссудді через кордон.