Генпрокуратура Молдови передала до суду справу про викрадення екссудді Чауса

Молдавська прокуратура з питань боротьби з організованою злочинністю та особливими справами завершила кримінальне розслідування та направила до суду обвинувальний акт проти громадянина Молдови, який сприяв викраденню колишнього українського судді Миколи Чауса у квітні 2021 року.

Про це інформує пресслужба Генеральної прокуратури Молдови.

Підсудному 30 років і він проходив військову службу в національному спецназі. Крім того, чоловік працював в Україні охоронцем у місцевого жителя, а в лютому група людей завербувала його до злочинної діяльності.

Після повернення в Молдову підозрюваний збирав додаткову інформацію про будинок, спосіб життя і щоденні маршрути членів сімʼї Чауса.

У день викрадення Чауса він орендував три транспортні засоби, які надав для вивезення колишнього судді.

Обвинувачуваного утримували під вартою з травня 2021 року, а нещодавно він уклав угоду про визнання провини, тож тепер перебуває під домашнім арештом.

У цій кримінальній справі прокуратура Молдови звернулася до української влади з декількома запитами, але поки офіційної реакції не було.