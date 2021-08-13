Генпрокуратура Молдовы передала в суд дело о похищении экс-судьи Чауса

Молдавская прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особыми делами завершила уголовное расследование и направила в суд обвинительный акт против гражданина Молдовы, который способствовал похищению бывшего украинского судьи Николая Чауса в апреле 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Молдовы.

Подсудимому 30 лет и он проходил военную службу в национальном спецназе. Кроме того, мужчина работал в Украине охранником у местного жителя, а в феврале группа людей завербовала его к преступной деятельности.

По возвращении в Молдову подозреваемый собирал дополнительную информацию о доме, образе жизни и ежедневных маршрутах членов семьи Чауса.

В день похищения Чауса он арендовал три транспортных средства, которые предоставил для вывоза бывшего судьи.

Обвиняемого содержали под стражей с мая 2021 года, а недавно он заключил соглашение о признании вины, и теперь находится под домашним арестом.

По этому уголовному делу прокуратура Молдовы обратилась к украинским властям с несколькими запросами, но пока официальной реакции не было.