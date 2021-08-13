Facebook перенесла повернення співробітників в офіси на 2022 рік

Компанія Facebook перенесла повернення співробітників в свої офіси на початок 2022 року. Раніше це планувалося зробити вже цієї осені.
Про це пише The Wall Street Journal.
У компанії розіслали співробітниками листа про те, що не вимагатиме повернення їх до роботи в офісах США аж до січня 2022 року. Проте деякі кампуси можуть відкритися з різним ступенем завантаженості. Причиною такого рішення стало поширення штаму «Дельта» в країні.
«Дані, а не дати — ось що рухає нашим підходом до повернення в офіс. Ми продовжуємо стежити за ситуацією і працювати з експертами, щоб забезпечити наше повернення в офісні плани з пріоритетом безпеки кожного», — заявила представник Facebook Трейсі Клейтон.
Також у Facebook підкреслили, що ті працівники, які ходитимуть в офіси, мають бути вакциновані проти коронавірусу.
- Американська компанія Netflix зобовʼязала акторів, які залучені до зйомок на студії у США, і деяких співробітників пройти вакцинацію від коронавірусу.
- До офісів Google зможуть повернутися тільки ті співробітники, які зроблять щеплення проти коронавірусу. Таке саме рішення ухвалили і в Microsoft.