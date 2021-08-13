Facebook перенесла возвращение сотрудников в офисы на 2022 год

Компания Facebook перенесла возвращение сотрудников в свои офисы на начало 2022 года. Ранее это планировалось сделать уже этой осенью.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

В компании разослали сотрудниками письмо о том, что не будут требовать возвращения их к работе в офисах США вплоть до января 2022 года. Однако некоторые кампусы могут открыться с разной степенью загруженности. Причиной такого решения стало распространение штамма «Дельта» в стране.

«Данные, а не даты — вот что движет нашим подходом к возвращению в офис. Мы продолжаем следить за ситуацией и работать с экспертами, чтобы обеспечить наше возвращение в офисные планы с приоритетом безопасности каждого», — заявила представитель Facebook Трейси Клейтон.

Также в Facebook подчеркнули, что те работники, которые будут ходить в офисы, должны быть вакцинированы против коронавируса.