ВООЗ створює нову групу для розслідування походження коронавірусу

У Всесвітній організації з охорони здоров’я створять нову групу для розслідування походження коронавірусу — Міжнародну наукову консультативну групу з походження нових патогенів (SAGO).
Про це йдеться в заяві ВООЗ.
Ця група відповідатиме за консультації ВООЗ у питаннях розробки глобальної структури для систематичного вивчення появи в майбутньому нових патогенів і вірусів. Що стосується коронавірусу, то ця група підтримуватиме проведення різних досліджень.
«Оголосивши відкритий конкурс на висунення кандидатур до SAGO, ВООЗ створює прозору основу для нової науково-консультативної групи, у роботі якої, як ми очікуємо, візьмуть участь усі держави-члени», — йдеться в повідомленні.
Також у ВООЗ закликали уряди всіх країн деполітизувати ситуацію навколо коронавірусу та співпрацювати, щоб визначити походження цього вірусу.
- Китай відмовився брати участь у запропонованому Всесвітньою організацією охорони здоровʼя (ВООЗ) другому етапі розслідування походження COVID-19. Пекін вважає, що формулювання плану розслідування ВООЗ «ігнорують здоровий глузд і кидають виклик науці».
- Походження вірусу SARS-CoV-2 досі залишається спірним. ВООЗ планувала перевірити лабораторії в Ухані, поруч з якими, імовірно, були зареєстровані перші випадки зараження коронавірусом. Китай заперечує розробку COVID-19, а в Уханьському інституті вірусології стверджують, що вірус виник природним шляхом.
- Вважається, що коронавірус уперше зʼявився на гуртовому ринку в місті Ухань у кінці 2019 року. Журналісти назвали першу людину з підтвердженим коронавірусом — це жінка, яка продавала креветки на ринку морепродуктів «Хуанань». 23 січня 2020 року Ухань став першим у світі містом, яке повністю ізолювали через спалах коронавірусу.