ВООЗ створює нову групу для розслідування походження коронавірусу

У Всесвітній організації з охорони здоров’я створять нову групу для розслідування походження коронавірусу — Міжнародну наукову консультативну групу з походження нових патогенів (SAGO).

Про це йдеться в заяві ВООЗ.

Ця група відповідатиме за консультації ВООЗ у питаннях розробки глобальної структури для систематичного вивчення появи в майбутньому нових патогенів і вірусів. Що стосується коронавірусу, то ця група підтримуватиме проведення різних досліджень.

«Оголосивши відкритий конкурс на висунення кандидатур до SAGO, ВООЗ створює прозору основу для нової науково-консультативної групи, у роботі якої, як ми очікуємо, візьмуть участь усі держави-члени», — йдеться в повідомленні.

Також у ВООЗ закликали уряди всіх країн деполітизувати ситуацію навколо коронавірусу та співпрацювати, щоб визначити походження цього вірусу.