ВОЗ создает новую группу для расследования происхождения коронавируса

Во Всемирной организации по охране здоровья создадут новую группу для расследования происхождения коронавируса — Международную научную консультативную группу по происхождению новых патогенов (SAGO).

Об этом говорится в заявлении ВОЗ.

Эта группа будет отвечать за консультации ВОЗ в вопросах разработки глобальной структуры для систематического изучения появления в будущем новых патогенов и вирусов. Что касается коронавируса, эта группа будет поддерживать проведение различных исследований.

«Объявив открытый конкурс на выдвижение кандидатур в SAGO, ВОЗ создает прозрачную основу для новой научно-консультативной группы, в работе которой, как мы ожидаем, будут участвовать все государства-члены», — говорится в сообщении.

Также в ВОЗ призвали правительства всех стран деполитизировать ситуацию вокруг коронавируса и сотрудничать, чтобы установить происхождение этого вируса.