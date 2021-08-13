ВОЗ создает новую группу для расследования происхождения коронавируса

Во Всемирной организации по охране здоровья создадут новую группу для расследования происхождения коронавируса — Международную научную консультативную группу по происхождению новых патогенов (SAGO).
Об этом говорится в заявлении ВОЗ.
Эта группа будет отвечать за консультации ВОЗ в вопросах разработки глобальной структуры для систематического изучения появления в будущем новых патогенов и вирусов. Что касается коронавируса, эта группа будет поддерживать проведение различных исследований.
«Объявив открытый конкурс на выдвижение кандидатур в SAGO, ВОЗ создает прозрачную основу для новой научно-консультативной группы, в работе которой, как мы ожидаем, будут участвовать все государства-члены», — говорится в сообщении.
Также в ВОЗ призвали правительства всех стран деполитизировать ситуацию вокруг коронавируса и сотрудничать, чтобы установить происхождение этого вируса.
- Китай отказался участвовать в предложенном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) втором этапе расследования происхождения COVID-19. Пекин считает, что формулировки плана расследования ВОЗ «игнорируют здравый смысл и бросают вызов науке».
- Происхождение вируса SARS-CoV-2 до сих пор остается спорным. ВОЗ планировала проверить лаборатории в Ухане, рядом с которыми, вероятно, зарегистрировали первые случаи заражения коронавирусом. Китай отрицает разработку COVID-19, а в Уханьском институте вирусологии утверждают, что вирус возник естественным путем.
- Считается, что коронавирус впервые появился на оптовом рынке в городе Ухань в конце 2019 года. Журналисты назвали первого человека с подтвержденным коронавирусом — это женщина, которая продавала креветки на рынке морепродуктов «Хуанань». 23 января 2020 года Ухань стал первым в мире городом, который полностью изолировали из-за вспышки коронавируса.